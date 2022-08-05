Украинские военные несут потери в районе Артёмовска в результате "дружеского огня"

Украинские военные обстреляли свои же позиции в районе Артёмовска. Об этом со ссылкой на разведку ЛНР сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

"В ходе активной фазы боевых действий с направления населённого пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артёмовска. В результате "дружеского огня" уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава", — говорится в сообщении в телеграм-канале.