Украинские военные несут потери в районе Артёмовска в результате "дружеского огня"
Марочко: Украинская артиллерия обстреляла свои позиции в районе Артёмовска
Украинские военные обстреляли свои же позиции в районе Артёмовска. Об этом со ссылкой на разведку ЛНР сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
"В ходе активной фазы боевых действий с направления населённого пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артёмовска. В результате "дружеского огня" уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Марочко также рассказал, что одно из подразделений 72-й бригады ВСУ в районе Артёмовска отказалось выполнять приказ командования, самовольно покинуло позиции и ушло в тыл.
А накануне, 4 августа, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения трёх мотопехотных бригад ВСУ под натиском сил России, ДНР и ЛНР оставили позиции под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой из-за больших потерь. А уже сегодня, 5 августа, Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении в ходе спецоперации населённого пункта Гладосово и о боях в городской черте Артёмовска.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ