Штаб теробороны ДНР сообщает о боях в городской черте Артёмовска

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении в ходе спецоперации населённого пункта Гладосово и о боях в городской черте Артёмовска.

"По состоянию на 5 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населённых пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артёмовска", — говорится в сообщении.

Продвижение союзных войск в ДНР по состоянию на 5 августа. Фото © Телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР