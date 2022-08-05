Штаб теробороны ДНР сообщает о боях в городской черте Артёмовска
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении в ходе спецоперации населённого пункта Гладосово и о боях в городской черте Артёмовска.
"По состоянию на 5 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населённых пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артёмовска", — говорится в сообщении.
Продвижение союзных войск в ДНР по состоянию на 5 августа. Фото © Телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР
А накануне, 4 августа, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения трёх мотопехотных бригад ВСУ под натиском сил России, ДНР и ЛНР оставили позиции под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой из-за больших потерь.
ТАСС / Таисия Воронцова