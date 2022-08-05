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Опубликовано 5 августа 2022, 08:29
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Штаб теробороны ДНР сообщает о боях в городской черте Артёмовска

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении в ходе спецоперации населённого пункта Гладосово и о боях в городской черте Артёмовска.

"По состоянию на 5 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населённых пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артёмовска", — говорится в сообщении.

Продвижение союзных войск в ДНР по состоянию на 5 августа. Фото © Телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР

Продвижение союзных войск в ДНР по состоянию на 5 августа. Фото © Телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР

Российские военные уничтожили более 130 бойцов ВСУ в районе Артёмовска
Российские военные уничтожили более 130 бойцов ВСУ в районе Артёмовска

А накануне, 4 августа, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения трёх мотопехотных бригад ВСУ под натиском сил России, ДНР и ЛНР оставили позиции под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой из-за больших потерь.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Александра Вишнякова
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