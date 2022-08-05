Российские военные подавили взвод РСЗО "Град" ВСУ под Харьковом

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили взвод реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области. Также ликвидированы три взвода гаубиц Д-30 в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населённого пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град", — сказал он.