Российские военные подавили взвод РСЗО "Град" ВСУ под Харьковом
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили взвод реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области. Также ликвидированы три взвода гаубиц Д-30 в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населённого пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные несут потери в районе Артёмовска в результате "дружеского огня". Кроме того, одно из подразделений 72-й бригады ВСУ в районе города отказалось выполнять приказ командования, самовольно покинуло позиции и ушло в тыл.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ