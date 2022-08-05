Вывезли 58 тыс. тонн зерна: Минобороны Турции сообщило о выходе трёх сухогрузов из портов Украины

Утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном. По данным Минобороны Турции, это суда Navistar и Rojen, покинувшие Одессу, а также Polarnet, вышедший из Черноморска.

Как и в случае с первым сухогрузом Razoni, все суда будут проверены представителями Совместного координационного центра (СКЦ).

Сухогрузы с зерном покидают порты Украины. Видео © Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины