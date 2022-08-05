Вывезли 58 тыс. тонн зерна: Минобороны Турции сообщило о выходе трёх сухогрузов из портов Украины
Минобороны Турции подтвердило выход трёх сухогрузов с зерном из портов Украины
Утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном. По данным Минобороны Турции, это суда Navistar и Rojen, покинувшие Одессу, а также Polarnet, вышедший из Черноморска.
Как и в случае с первым сухогрузом Razoni, все суда будут проверены представителями Совместного координационного центра (СКЦ).
Сухогрузы с зерном покидают порты Украины. Видео © Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины
В общей сложности они провезут 58 тысяч тонн кукурузы: Polarnet доставит 12 тысяч тонн в турецкий порт Карасу, Navistar, идущий под флагом Панамы, привезёт 33 тысячи тонн в ирландский Рингаскидди, а Rojen, идущий под флагом Мальты, — 13 тысяч тонн в британский Тиспорт.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.
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