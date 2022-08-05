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5 августа, 05:36

Вывезли 58 тыс. тонн зерна: Минобороны Турции сообщило о выходе трёх сухогрузов из портов Украины

Минобороны Турции подтвердило выход трёх сухогрузов с зерном из портов Украины

Утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном. По данным Минобороны Турции, это суда Navistar и Rojen, покинувшие Одессу, а также Polarnet, вышедший из Черноморска.

Как и в случае с первым сухогрузом Razoni, все суда будут проверены представителями Совместного координационного центра (СКЦ).

Сухогрузы с зерном покидают порты Украины. Видео © Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины

В общей сложности они провезут 58 тысяч тонн кукурузы: Polarnet доставит 12 тысяч тонн в турецкий порт Карасу, Navistar, идущий под флагом Панамы, привезёт 33 тысячи тонн в ирландский Рингаскидди, а Rojen, идущий под флагом Мальты, — 13 тысяч тонн в британский Тиспорт.

Песков: Соглашения по зерну — хороший пример того, как можно договариваться

Песков: Соглашения по зерну — хороший пример того, как можно договариваться

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.

Обложка ©

Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины

Артур Лапсаков

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