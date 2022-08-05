Лавров считает бесперспективными попытки США распространить доминирование по миру
США демонстрируют вседозволенность, распространяя своё доминирование на всё новые точки земного шара. Однако, как считает министр иностранных дел России Сергей Лавров, эти попытки бесперспективны.
"И с каждым разом те, кто следит за этим, понимают бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что всё будет более-менее неплохо", — сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.
Глава ведомства уточнил, что Америка взяла курс на подавление любой самостоятельности. На это ярко указывают ситуации с Украиной и Тайванем.
"Они решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал всё русское. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань", — добавил Лавров.
По словам министра, Вашингтон проигнорировал все свои собственные принципы, которые провозглашал публично и в приверженности к которым убеждал всех, обманывая сам себя.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путём, но на своих условиях. Представитель Кремля подчеркнул, что эти условия "прекрасно известны украинской стороне".
VK / МИД России