США демонстрируют вседозволенность, распространяя своё доминирование на всё новые точки земного шара. Однако, как считает министр иностранных дел России Сергей Лавров, эти попытки бесперспективны.

"И с каждым разом те, кто следит за этим, понимают бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что всё будет более-менее неплохо", — сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.

Глава ведомства уточнил, что Америка взяла курс на подавление любой самостоятельности. На это ярко указывают ситуации с Украиной и Тайванем.

"Они решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал всё русское. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань", — добавил Лавров.

По словам министра, Вашингтон проигнорировал все свои собственные принципы, которые провозглашал публично и в приверженности к которым убеждал всех, обманывая сам себя.