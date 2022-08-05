Роспотребнадзор предупредил о риске потери зрения после оспы обезьян

После оспы обезьян вероятны долговременные последствия, в том числе связанные со зрением. Человек может полностью ослепнуть, если вирус заразит глаза. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"При инфицировании глаз есть риск того, что разовьётся воспаление роговицы (кератит), что приведёт к её помутнению, изъязвлению и в последующем рубцеванию, а в итоге — необратимой потере зрения", — предупредила Пшеничная в комментарии газете "Известия".

Согласно данным, которые приводят исследователи египетского Университета Танта, у каждого десятого пациента, заражённого оспой обезьян, наблюдается потеря зрения, у каждого пятого — светобоязнь, а у каждого третьего — конъюнктивит. У больных развиваются также очаговые поражения и конъюнктивы, кератит и изъязвление роговицы.

То, что инфекция роговицы, связанная с оспой обезьян, может привести к потере зрения, подтверждали во Всемирной организации здравоохранения, отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Кроме того, в ВОЗ тяжёлыми последствиями называют ещё энцефалит, бронхопневмонию, заражение крови.