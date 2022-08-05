Пять человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

Гибелью пятерых человек обернулся пожар в больнице в городе Ичхон в Республике Корея. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Ещё 37 человек пострадали.

По данным агентства, часть пострадавших отравились дымом. Среди погибших — три пациента медучреждения и одна медсестра.

Больница располагалась на последнем этаже в четырёхэтажном здании. Как предполагают власти, пожар возник на третьем этаже в заведении для игры в виртуальный гольф. Эта версия требует дополнительной проверки.

В клинике находилось 46 человек. Сообщение о пожаре поступило в 10:17 (4:17 мск), в 11:29 (5:29 мск) огонь был ликвидирован.