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5 августа, 04:52

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

Гибелью пятерых человек обернулся пожар в больнице в городе Ичхон в Республике Корея. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Ещё 37 человек пострадали.

По данным агентства, часть пострадавших отравились дымом. Среди погибших — три пациента медучреждения и одна медсестра.

Больница располагалась на последнем этаже в четырёхэтажном здании. Как предполагают власти, пожар возник на третьем этаже в заведении для игры в виртуальный гольф. Эта версия требует дополнительной проверки.

Пациент погиб при пожаре в наркологическом отделении больницы в Конакове

Пациент погиб при пожаре в наркологическом отделении больницы в Конакове

В клинике находилось 46 человек. Сообщение о пожаре поступило в 10:17 (4:17 мск), в 11:29 (5:29 мск) огонь был ликвидирован.

Лайф ранее сообщал, что при пожаре в больнице в Будапеште погиб один человек. Возгорание произошло на первом этаже здания. Сперва горело пять квадратных метров, однако вскоре пламя перекинулось и на другие помещения. В результате пострадало более 100 квадратных метров.

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ТАСС / JEON HEON-KYUN

Дмитрий Алексиевич

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