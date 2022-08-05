Пять человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее
Гибелью пятерых человек обернулся пожар в больнице в городе Ичхон в Республике Корея. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Ещё 37 человек пострадали.
По данным агентства, часть пострадавших отравились дымом. Среди погибших — три пациента медучреждения и одна медсестра.
Больница располагалась на последнем этаже в четырёхэтажном здании. Как предполагают власти, пожар возник на третьем этаже в заведении для игры в виртуальный гольф. Эта версия требует дополнительной проверки.
В клинике находилось 46 человек. Сообщение о пожаре поступило в 10:17 (4:17 мск), в 11:29 (5:29 мск) огонь был ликвидирован.
Лайф ранее сообщал, что при пожаре в больнице в Будапеште погиб один человек. Возгорание произошло на первом этаже здания. Сперва горело пять квадратных метров, однако вскоре пламя перекинулось и на другие помещения. В результате пострадало более 100 квадратных метров.
ТАСС / JEON HEON-KYUN