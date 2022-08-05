Запорожские власти раскритиковали заявления Киева о "возвращении" территорий

Украинским властям следует оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Как сообщил ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, Киев "вернёт" освобождённые Россией территории раньше, чем там состоятся референдумы. По словам Рогова, все эти заявления — из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности.

"Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населёнными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, Рогов сообщил, что референдум по самоопределению в Запорожской области обязательно состоится.