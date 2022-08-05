Запорожские власти раскритиковали заявления Киева о "возвращении" территорий
В Запорожской области призвали Киев оставить иллюзии по захвату освобождённых территорий
Украинским властям следует оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
Как сообщил ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, Киев "вернёт" освобождённые Россией территории раньше, чем там состоятся референдумы. По словам Рогова, все эти заявления — из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности.
"Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населёнными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчёт захвата освобождённых территорий", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Кроме того, Рогов сообщил, что референдум по самоопределению в Запорожской области обязательно состоится.
"В Киеве всё прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнётся и от нацистов будет освобождено ещё больше постукраинского пространства, временно подконтрольного [Владимиру] Зеленскому", — подчеркнул Рогов.
Ранее власти Запорожья попросили разместить военные базы Вооружённых сил России в регионе на постоянной основе. По их мнению, это важно для обеспечения безопасности. А с 25 июля в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении. Документы такого образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.
ТАСС / Алексей Коновалов