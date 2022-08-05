В Канаде осадили Украину из-за "Северного потока"
Канадский министр заявил, что транзит газа через Украину не заменит ФРГ "Северный поток"
Транзит российского газа через Украину не сможет заменить для ФРГ "Северный поток". Такое заявление сделал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, пишет Bloomberg.
"Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже", — сказал он, назвав нерабочей схемой, если бы Берлин полагался бы только на транзит.
Министр также отметил риски для транзита голубого топлива из-за напряжённой обстановки в Незалежной. Однако украинский посол в Канаде Юлия Ковалив не согласилась с Уилкинсоном, уточнив, что через украинские трубопроводы проходит больше газа, чем через российские.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования.
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