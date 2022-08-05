Россия высылает 14 болгарских дипломатов

В качестве ответной меры Россия высылает 14 сотрудников посольства и консульств Болгарии, соответствующую ноту сегодня, 5 августа, вручили в МИД РФ болгарскому послу Атанасу Крыстину.

"Данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata и неприемлемыми 70 сотрудников наших загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство РФ в Русе", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД возложили ответственность за ухудшение отношений на Правительство Болгарии, действия которого наносят существенный урон традиционным связям между странами, ущемляют права россиян и свидетельствуют о деградации коллективного Запада.