Послу выражен протест из-за безосновательных попыток Загреба возложить на Москву вину за военные преступления на Украине.

В качестве ответной меры на недружественные шаги Загреба Россия высылает пять сотрудников Посольства Хорватии. Об этом МИД РФ объявил послу республики Томиславу Цару.

"27 мая в МИД России был вызван посол Республики Хорватия, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму", — говорится в сообщении ведомства.

В качестве ответа пятерых сотрудников Посольства Хорватии в Москве объявили персонами нон грата, они должны покинуть РФ.