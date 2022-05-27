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Опубликовано 27 мая 2022, 11:42

Россия высылает пять сотрудников Посольства Хорватии

Послу выражен протест из-за безосновательных попыток Загреба возложить на Москву вину за военные преступления на Украине.

В качестве ответной меры на недружественные шаги Загреба Россия высылает пять сотрудников Посольства Хорватии. Об этом МИД РФ объявил послу республики Томиславу Цару.

"27 мая в МИД России был вызван посол Республики Хорватия, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму", — говорится в сообщении ведомства.

В качестве ответа пятерых сотрудников Посольства Хорватии в Москве объявили персонами нон грата, они должны покинуть РФ.

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А 19 мая МИД объявил персонами нон грата пять португальских дипломатов, они должны покинуть страну в течение двух недель. Соответствующую ноту в ведомстве вручили послу Мадалене Фишер.

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Александра Вишнякова
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