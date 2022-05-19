МИД России объявил о высылке пяти португальских дипломатов
Им надлежит покинуть страну в течение 14 дней. Данная мера является ответом на "недружественный шаг" Лиссабона, констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата пять португальских дипломатов, они должны покинуть страну в течение двух недель. Соответствующую ноту в МИД РФ сегодня вручили послу Мадалене Фишер.
"С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении десяти сотрудников российского загранучреждения в Португалии персонами нон грата", — говорится в сообщении российского министерства.
Португальским дипломатам надлежит покинуть территорию РФ в течение 14 дней. Данная мера является ответом на "недружественный шаг" Лиссабона, который "негативно отразится на российско-португальских отношениях", констатировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Ранее Лайф писал, что Россия в качестве ответной меры вышлет 27 испанских дипломатов. В частности, покинуть страну должны сотрудники Посольства Испании в Москве и Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, МИД РФ также объявил персонами нон грата 34 французских дипломата и анонсировал высылку более 20 сотрудников дипмиссии Италии.
VK / МИД России