МИД России объявил о высылке пяти португальских дипломатов

Им надлежит покинуть страну в течение 14 дней. Данная мера является ответом на "недружественный шаг" Лиссабона, констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата пять португальских дипломатов, они должны покинуть страну в течение двух недель. Соответствующую ноту в МИД РФ сегодня вручили послу Мадалене Фишер.

"С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении десяти сотрудников российского загранучреждения в Португалии персонами нон грата", — говорится в сообщении российского министерства.