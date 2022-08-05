В США признали, что стремление изолировать Россию терпит неудачу
Bloomberg: Половина государств G20 не согласилась с желанием США изолировать Россию
Половина государств – членов G20 ("Группы двадцати") не согласилась с желанием Соединённых Штатов Америки изолировать Россию. Как говорится в публикации Bloomberg, эти страны отказались вводить ограничения против Москвы.
"Предполагается, что G20, состоящая из стран, на долю которых приходится около 85% мирового экономического производства, должна в большей степени отражать мир. Тем не менее только половина из её числа присоединилась к международным санкциям, введённым в отношении России — члена организации", — сказано в материале.
По данным СМИ, отказ некоторых членов G20 от введения санкций связан, в частности, со страхом за экономическое развитие в собственных странах и подозрительным отношением этих государств к бывшим колониальным державам. Сообщается, что установления предельного уровня цен на нефть из РФ может не произойти, так как в "Группе двадцати" нет единства.
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