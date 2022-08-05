В Калуге завели дело после того, как чихуа-хуа бутылкой проломили череп в супермаркете
Прокуратура завела уголовное дело после избиения бутылкой чихуа-хуа в Калуге
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калуге после того, как пенсионерка-живодёрка ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка по голове в местном супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура города Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого следственным органом по факту жестокого обращения с собакой (ч. 1 ст. 245 УК РФ)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.
Напомним, вопиющий случай жестокости по отношению к животным произошёл днём 1 августа в калужском магазине "Магнит". На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина держала собачку на руках и стояла у кассы. Внезапно к ним сзади подбежала агрессивная пенсионерка и изо всех сил ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка.
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