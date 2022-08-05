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5 августа, 09:58

В Калуге завели дело после того, как чихуа-хуа бутылкой проломили череп в супермаркете

Прокуратура завела уголовное дело после избиения бутылкой чихуа-хуа в Калуге

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калуге после того, как пенсионерка-живодёрка ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка по голове в местном супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура города Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого следственным органом по факту жестокого обращения с собакой (ч. 1 ст. 245 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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Напомним, вопиющий случай жестокости по отношению к животным произошёл днём 1 августа в калужском магазине "Магнит". На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина держала собачку на руках и стояла у кассы. Внезапно к ним сзади подбежала агрессивная пенсионерка и изо всех сил ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sophienication

Наталья Исакова

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