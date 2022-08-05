В Калуге завели дело после того, как чихуа-хуа бутылкой проломили череп в супермаркете

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено в Калуге после того, как пенсионерка-живодёрка ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка по голове в местном супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура города Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого следственным органом по факту жестокого обращения с собакой (ч. 1 ст. 245 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.