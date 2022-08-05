В результате утреннего обстрела Донецка пострадало около 15 человек

Около 15 человек пострадали в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на травматолога больницы № 17, также подвергшейся обстрелу.

"Пострадало около 10–15 человек, на данный момент мы успели зафиксировать девять человек, но ещё сидят люди, которых нужно записать. Серьёзных повреждений костей нет, есть осколочные ранения мягких тканей. Госпитализировано в данный момент трое", — рассказал Никита Литвин.