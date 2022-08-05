Посол Китая в США Цинь Ган вызван в Белый дом из-за Тайваня
Белый дом вызвал посла Китая в США Цинь Гана из-за обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби.
"После действий Китая, предпринятых ночью, мы вызывали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы выразить протест в связи с провокационными действиями КНР", — приводит текст заявления газета Washington Post.
Вашингтон осуждает военные действия Пекина и считает их безответственными и противоречащими давним целям по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
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