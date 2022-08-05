Посол Китая в США Цинь Ган вызван в Белый дом из-за Тайваня

Белый дом вызвал посла Китая в США Цинь Гана из-за обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби.

"После действий Китая, предпринятых ночью, мы вызывали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы выразить протест в связи с провокационными действиями КНР", — приводит текст заявления газета Washington Post.