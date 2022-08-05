"Всё зависит от деталей": В Кремле оценили предложение Киева о заключении соглашения по поставкам металлов

Москва пока не формулировала официальную позицию о возможности включения металлов в сделку по экспорту с Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном вопросе "всё зависит от деталей".

"Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию. Официально ничего пока не формулировалось", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что украинские власти намереваются заключить новое соглашение о поставках металлов местного происхождения на мировые рынки. По словам замминистра экономики Незалежной Тараса Качки, Киев считает возможным налаживание этого процесса по примеру ранее заключённой продовольственной сделки.