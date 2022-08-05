НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 09:44

"Всё зависит от деталей": В Кремле оценили предложение Киева о заключении соглашения по поставкам металлов

Песков: РФ не формулировала позицию по включению металлов в сделку по экспорту с Украины

Москва пока не формулировала официальную позицию о возможности включения металлов в сделку по экспорту с Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в данном вопросе "всё зависит от деталей".

"Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию. Официально ничего пока не формулировалось", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что украинские власти намереваются заключить новое соглашение о поставках металлов местного происхождения на мировые рынки. По словам замминистра экономики Незалежной Тараса Качки, Киев считает возможным налаживание этого процесса по примеру ранее заключённой продовольственной сделки.

Антироссийские санкции разрушили правила, по которым жил экономический мир

Антироссийские санкции разрушили правила, по которым жил экономический мир

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу.

Обложка ©

Pixabay

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров