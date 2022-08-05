Причиной пожара на складе Ozon могло стать неправильное хранение горючих материалов

Вероятной причиной пожара на складе Ozon в Подмосковье может быть неправильное хранение горючих материалов. Об этом пишет телеканал "360".

На складе было помещение для хранения горючего, но оно не сгорело. Однако быстрое распространение огня говорит о том, что некоторая часть легковоспламеняющихся материалов могла храниться в другом месте. Ведущий эксперт ООО "Научно-производственная компания – Фонд пожарной безопасности" Константин Кузнецов рассказал, что узнать о степени горючести можно благодаря специальной отметке на изделии. Там указывается буква "Г" и цифра. Если написан ноль, то это негорючий материал, а если четыре — легкогорючий. Эксперту показали первое видео, снятое в стенах горевшего склада.

"По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень "Г-2" и выше", — добавил он.

По его словам, быстрое распространение пламени говорит о том, что в огне находились материалы с высоким показателем горючести и высокой способностью к дымообразованию. Кроме того, телеканал побеседовал с министром Правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артуром Габрияном. По его словам, итоговую проверку на этом складе проводили инспекторы Главгосстройнадзора в сентябре 2021 года.

"Инспекторы Главгосстройнадзора установили, что все системы противопожарной защиты смонтированы в полном объёме в соответствии с проектом. Имитация огня на проверке активировала автоматическое пожаротушение", — сообщил Габриян.

По его словам, во время предварительного следствия будет установлено, какие на самом деле товары хранились на складе и что стало причиной пожара. При этом министр отметил, что, согласно подтверждённой экспертизе проектной документации, в блоках № 1 и 3 не могли находиться негорючие материалы.

При этом для установления причины возгорания страховые компании могут провести собственное расследование, сообщил начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности Александр Колесников. По его словам, это обыкновенная практика при решении вопроса о крупной компенсации.