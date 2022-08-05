Причиной пожара на складе Ozon могло стать неправильное хранение горючих материалов
Вероятной причиной пожара на складе Ozon в Подмосковье может быть неправильное хранение горючих материалов. Об этом пишет телеканал "360".
На складе было помещение для хранения горючего, но оно не сгорело. Однако быстрое распространение огня говорит о том, что некоторая часть легковоспламеняющихся материалов могла храниться в другом месте. Ведущий эксперт ООО "Научно-производственная компания – Фонд пожарной безопасности" Константин Кузнецов рассказал, что узнать о степени горючести можно благодаря специальной отметке на изделии. Там указывается буква "Г" и цифра. Если написан ноль, то это негорючий материал, а если четыре — легкогорючий. Эксперту показали первое видео, снятое в стенах горевшего склада.
"По кадрам, которые я видел, могу сказать, что это точно не негорючие и точно не трудногорючие материалы. Уровень "Г-2" и выше", — добавил он.
По его словам, быстрое распространение пламени говорит о том, что в огне находились материалы с высоким показателем горючести и высокой способностью к дымообразованию. Кроме того, телеканал побеседовал с министром Правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артуром Габрияном. По его словам, итоговую проверку на этом складе проводили инспекторы Главгосстройнадзора в сентябре 2021 года.
"Инспекторы Главгосстройнадзора установили, что все системы противопожарной защиты смонтированы в полном объёме в соответствии с проектом. Имитация огня на проверке активировала автоматическое пожаротушение", — сообщил Габриян.
По его словам, во время предварительного следствия будет установлено, какие на самом деле товары хранились на складе и что стало причиной пожара. При этом министр отметил, что, согласно подтверждённой экспертизе проектной документации, в блоках № 1 и 3 не могли находиться негорючие материалы.
При этом для установления причины возгорания страховые компании могут провести собственное расследование, сообщил начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности Александр Колесников. По его словам, это обыкновенная практика при решении вопроса о крупной компенсации.
"Коммерческое страхование определяется соглашением сторон. Поэтому стороны могли или учесть этот пункт по поводу нарушения техники безопасности и корректировки суммы, или такого пункта там не было", — добавил он.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания составляла более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Лайф сообщал об одном погибшем, в МЧС же заявляли, что два человека считаются пропавшими без вести. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения. Кроме того, уже днём четверга стало известно о том, что пожарные почти полностью осушили водоём напротив сгоревшего склада Ozon в Подмосковье.
LIFE