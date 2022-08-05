Белорусский суд впервые признал экстремистскими стикеры в Telegram

Министерство информации Белоруссии внесло в реестр экстремистских материалов два набора стикеров в "Телеграме". Как пишет "Sputnik Беларусь", речь идёт о стикер-паках под названием Sasha 3% и Luka. По данным издания, это первый случай в Белоруссии, когда стикеры были отнесены к экстремистским материалам.

"Решение суда Центрального района города Минска от 25 июля 2022 года. Подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьёй Гражданско-процессуального кодекса", — говорится в постановлении суда.

Стоит отметить, что в Белоруссии предусмотрена уголовная ответственность за подписку на экстремистские и запрещённые телеграм-каналы. Нарушение может караться обыском, правовой оценкой каждого подписчика и привлечением к ответственности по статье 361-1 УК, а это до семи лет лишения свободы.