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5 августа, 09:30

Песков назвал возмутительным снос советских памятников в Эстонии

Россия считает возмутительным решение властей Эстонии о сносе всех советских памятников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с историей, причём с общей историей. Избавление от памятников тех, кто спас Европу от фашизма, это, конечно, возмутительно и не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что реально возможностей воспрепятствовать этим решениям нет. При этом он не исключил, что по линии исторических обществ могут быть сформулированы какие-то предложения не уничтожать памятники, а вывезти их в Россию.

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"Такая тема могла бы иметь право на существование, но в данном случае просто нужно решительно осудить такую практику", — добавил он.

Ранее Лайф рассказывал, что в Эстонии решили убрать все памятники советским воинам. По словам премьера республики Каи Каллас, если раньше речь шла о переносе монументов и захоронений, расположенных в не подходящих для этого зонах, то после начала конфликта на Украине стоит вопрос о переносе всех военных памятников, которых сегодня выявлено порядка 148.

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АГН "Москва"

Александр Юнашев

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