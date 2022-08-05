Песков назвал возмутительным снос советских памятников в Эстонии

Россия считает возмутительным решение властей Эстонии о сносе всех советских памятников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с историей, причём с общей историей. Избавление от памятников тех, кто спас Европу от фашизма, это, конечно, возмутительно и не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что реально возможностей воспрепятствовать этим решениям нет. При этом он не исключил, что по линии исторических обществ могут быть сформулированы какие-то предложения не уничтожать памятники, а вывезти их в Россию.

"Такая тема могла бы иметь право на существование, но в данном случае просто нужно решительно осудить такую практику", — добавил он.