Песков отказался обсуждать обмен заключёнными с США в рамках "мегафонной дипломатии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз отказался обсуждать тему возможного обмена заключёнными с США в рамках "мегафонной дипломатии". Такое заявление прозвучало в беседе с журналистами в пятницу. Он отметил, что Москва не будет прибегать к таким методам (публичному обмену позициями), а подобные действия Вашингтона считает ошибочными.

"Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они вдруг решили "мегафонным" способом решать такие проблемы, но они так не решаются", — пояснил представитель Кремля.