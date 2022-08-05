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5 августа, 09:28

Песков отказался обсуждать обмен заключёнными с США в рамках "мегафонной дипломатии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз отказался обсуждать тему возможного обмена заключёнными с США в рамках "мегафонной дипломатии". Такое заявление прозвучало в беседе с журналистами в пятницу. Он отметил, что Москва не будет прибегать к таким методам (публичному обмену позициями), а подобные действия Вашингтона считает ошибочными.

"Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они вдруг решили "мегафонным" способом решать такие проблемы, но они так не решаются", — пояснил представитель Кремля.

Песков рассказал, по какому каналу Россия и США могут обсуждать обмен заключёнными

Песков рассказал, по какому каналу Россия и США могут обсуждать обмен заключёнными

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключёнными. Министр уточнил, что, несмотря на разные публичные заявления, соответствующий канал сохраняет свою актуальность.

Обложка ©

unsplash.com / Vitolda Klein

Александр Юнашев

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