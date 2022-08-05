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5 августа, 06:05

Лавров заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключёнными

Россия готова обсуждать с США тему обмена заключёнными, но в рамках согласованного канала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом", — сказал Лавров.

Министр уточнил, что, несмотря на разные публичные заявления, этот канал сохраняет свою актуальность. Он назвал "проблемой американцев" их желание прибегать к публичной дипломатии и делать громкие заявления о каких-либо шагах. Однако договорённостей о спокойной профессиональной работе не только по этой теме, но и по многим другим США зачастую не выдерживают, обратил внимание глава МИД РФ.

Лавров считает бесперспективными попытки США распространить доминирование по миру

Лавров считает бесперспективными попытки США распространить доминирование по миру

Ранее Лайф сообщал, что Химкинский суд приговорил двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. После этого Белый дом привёл слова президента США Джо Байдена, потребовавшего "немедленно освободить" не только Грайнер, но и осуждённого в РФ за шпионаж Пола Уилана.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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