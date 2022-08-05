Лавров заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключёнными
Россия готова обсуждать с США тему обмена заключёнными, но в рамках согласованного канала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом", — сказал Лавров.
Министр уточнил, что, несмотря на разные публичные заявления, этот канал сохраняет свою актуальность. Он назвал "проблемой американцев" их желание прибегать к публичной дипломатии и делать громкие заявления о каких-либо шагах. Однако договорённостей о спокойной профессиональной работе не только по этой теме, но и по многим другим США зачастую не выдерживают, обратил внимание глава МИД РФ.
Ранее Лайф сообщал, что Химкинский суд приговорил двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. После этого Белый дом привёл слова президента США Джо Байдена, потребовавшего "немедленно освободить" не только Грайнер, но и осуждённого в РФ за шпионаж Пола Уилана.
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