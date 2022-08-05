Сопровождавший Пелоси авианосец США "Рональд Рейган" отошёл от Тайваня

Американский авианосец "Рональд Рейган", который сопровождал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отошёл от Тайваня на "сотни километров" после объявления Китаем учений рядом с островом. Об этом заявил профессор Академии национальной обороны НОАК Мэн Сянцин в эфире Центрального телевидения Китая.

Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.