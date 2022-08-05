В Иркутской области водитель внедорожника сбил на трассе медведя и влетел под КамАЗ

В Иркутской области водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил на трассе медведя, после чего вылетел на встречную полосу и попал под КамАЗ. Об этом информирует региональный главк МВД.

Как сообщается, всё произошло поздно вечером 4 августа на автодороге "Вилюй", в нескольких километрах от посёлка Хребтовая. После наезда на выбежавшего на дорогу животного иномарку отбросило на встречку, где и произошло столкновение. В результате случившегося 42-летний водитель Toyota погиб на месте.

"56-летний водитель грузового авто госпитализирован. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества", — уточнили в ведомстве, добавив, что по факту ДТП проводится проверка.

Повреждения грузовика. Фото © ГУ МВД России по Иркутской области