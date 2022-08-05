В Иркутской области водитель внедорожника сбил на трассе медведя и влетел под КамАЗ
Погибший медведь и обломки иномарки. Обложка © ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутской области водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил на трассе медведя, после чего вылетел на встречную полосу и попал под КамАЗ. Об этом информирует региональный главк МВД.
Как сообщается, всё произошло поздно вечером 4 августа на автодороге "Вилюй", в нескольких километрах от посёлка Хребтовая. После наезда на выбежавшего на дорогу животного иномарку отбросило на встречку, где и произошло столкновение. В результате случившегося 42-летний водитель Toyota погиб на месте.
"56-летний водитель грузового авто госпитализирован. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества", — уточнили в ведомстве, добавив, что по факту ДТП проводится проверка.
Повреждения грузовика. Фото © ГУ МВД России по Иркутской области
Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд-Транзит" не уступил дорогу на перекрёстке грузовику КамАЗ с прицепом, из-за чего машины столкнулись.