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5 августа, 05:46

В Иркутской области водитель внедорожника сбил на трассе медведя и влетел под КамАЗ

<p>Погибший медведь и обломки иномарки. Обложка © <a href="https://38.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/31652373/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Иркутской области</a></p>

Погибший медведь и обломки иномарки. Обложка © ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил на трассе медведя, после чего вылетел на встречную полосу и попал под КамАЗ. Об этом информирует региональный главк МВД.

Как сообщается, всё произошло поздно вечером 4 августа на автодороге "Вилюй", в нескольких километрах от посёлка Хребтовая. После наезда на выбежавшего на дорогу животного иномарку отбросило на встречку, где и произошло столкновение. В результате случившегося 42-летний водитель Toyota погиб на месте.

"56-летний водитель грузового авто госпитализирован. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества", уточнили в ведомстве, добавив, что по факту ДТП проводится проверка.

Повреждения грузовика. Фото © ГУ МВД России по Иркутской области

Повреждения грузовика. Фото © ГУ МВД России по Иркутской области

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Под Севастополем произошло массовое ДТП с участием десятка машин

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд-Транзит" не уступил дорогу на перекрёстке грузовику КамАЗ с прицепом, из-за чего машины столкнулись.

Юлия Коновалова

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