Под Севастополем произошло массовое ДТП с участием десятка машин

Крупная авария с участием десятка автомобилей произошла под Севастополем. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"Сегодня в районе посёлка Сахарная Головка на улице Нефтяной произошло ДТП с участием как легковых, так и грузовых автомобилей. На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП пострадали люди, но пока их точное количество не известно. Другие подробности аварии также не приводятся.