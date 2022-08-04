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4 августа, 10:18

Под Севастополем произошло массовое ДТП с участием десятка машин

<p>Кадры с места ДТП. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/auto8292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Автопартнёр Крым Севастополь</a></p>

Кадры с места ДТП. Обложка © VK / Автопартнёр Крым Севастополь

Крупная авария с участием десятка автомобилей произошла под Севастополем. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"Сегодня в районе посёлка Сахарная Головка на улице Нефтяной произошло ДТП с участием как легковых, так и грузовых автомобилей. На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП пострадали люди, но пока их точное количество не известно. Другие подробности аварии также не приводятся.

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Оксана Попова

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