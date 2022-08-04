Под Севастополем произошло массовое ДТП с участием десятка машин
Кадры с места ДТП. Обложка © VK / Автопартнёр Крым Севастополь
Крупная авария с участием десятка автомобилей произошла под Севастополем. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
"Сегодня в районе посёлка Сахарная Головка на улице Нефтяной произошло ДТП с участием как легковых, так и грузовых автомобилей. На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали люди, но пока их точное количество не известно. Другие подробности аварии также не приводятся.
Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд-Транзит" не уступил дорогу на перекрёстке грузовику КамАЗ с прицепом, из-за чего машины столкнулись.