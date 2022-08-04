Улицу Воронежа переименуют в честь первого главы ДНР Захарченко

В Воронеже одну из городских улиц назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом решении, принятом на заседании Комиссии по культурному наследию, рассказал глава городского округа города Воронежа Вадим Кстенин.

Улица в Советском районе Воронежа, которую планируют назвать в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео © Telegram / Вадим Кстенин

По его словам, эта идея принадлежит общественной организации ветеранов пограничной службы. Именем Захарченко будет названа одна из улиц в Советском районе. Во время заседания было также выбрано место для установки монумента защитникам Воронежа: Лазаря Дзотова, Михаила Бовкуна, Михаила Абызова и Геннадия Вавилова, в честь которых также были названы городские улицы.

"Поддерживаю решения об увековечивании памяти людей, для которых будущее Отчизны дороже собственной жизни. Это и герои Великой Отечественной войны, и воины-интернационалисты, и защитники мирных жителей Донбасса, среди которых — первый глава ДНР Александр Захарченко", — заявил Кстенин в своём телеграм-канале.