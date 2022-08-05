Песков рассказал, по какому каналу Россия и США могут обсуждать обмен заключёнными

Россия и США могут обсуждать вопрос обмена заключёнными по каналу, который был согласован президентами страны Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.