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5 августа, 07:41

Песков рассказал, по какому каналу Россия и США могут обсуждать обмен заключёнными

Песков: Диалог с США по обмену заключёнными может идти по каналу, согласованному в Женеве

Россия и США могут обсуждать вопрос обмена заключёнными по каналу, который был согласован президентами страны Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"То, что было согласовано в Женеве", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, о каком канале идёт речь.

Кёрби: США призывают Россию принять их предложение об обмене заключёнными

Кёрби: США призывают Россию принять их предложение об обмене заключёнными

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключёнными. Министр уточнил, что, несмотря на разные публичные заявления, соответствующий канал сохраняет свою актуальность.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Варвара Романова

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