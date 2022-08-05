Песков рассказал, по какому каналу Россия и США могут обсуждать обмен заключёнными
Песков: Диалог с США по обмену заключёнными может идти по каналу, согласованному в Женеве
Россия и США могут обсуждать вопрос обмена заключёнными по каналу, который был согласован президентами страны Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
"То, что было согласовано в Женеве", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, о каком канале идёт речь.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключёнными. Министр уточнил, что, несмотря на разные публичные заявления, соответствующий канал сохраняет свою актуальность.
ТАСС / Валерий Шарифулин