Эфиопия в августе возобновляет авиасообщение с Россией

Эфиопия возобновляет прямое авиасообщение с Россией с 23 августа. Об этом сообщил посол страны Алемайеху Тегену.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", планируется до трёх рейсов в неделю, которые будет выполнять авиакомпания Ethiopian Airlines. Возобновление прямого авиасообщения, которое прерывалось из-за пандемии ковида, спровоцирует всплеск интереса со стороны российских туристов, уверен посол.