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Опубликовано 5 августа 2022, 10:40

Эфиопия в августе возобновляет авиасообщение с Россией

Посол Эфиопии сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией с 23 августа

Эфиопия возобновляет прямое авиасообщение с Россией с 23 августа. Об этом сообщил посол страны Алемайеху Тегену.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", планируется до трёх рейсов в неделю, которые будет выполнять авиакомпания Ethiopian Airlines. Возобновление прямого авиасообщения, которое прерывалось из-за пандемии ковида, спровоцирует всплеск интереса со стороны российских туристов, уверен посол.

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Ранее Лайф рассказывал, что в туриндустрии предложили вместо учёта недружественных отелей создать проект Russia friendly. По словам эксперта Общественной палаты РФ по туризму Романа Бобылева, в рамках проекта можно популяризовать те гостиницы, которые лояльно относятся к российским туристам.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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