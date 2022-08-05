"Вульгарная комедия": В Китае пообещали жёсткую реакцию на поездку Пелоси на Тайвань
Глава МИД Китая Ван И назвал вульгарной комедией визит Пелоси на Тайвань
Серьёзными последствиями для Америки обернётся поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене. Министр добавил, что действия Вашингтона являются вульгарной комедией.
"Разумеется, мы вынуждены жёстко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернётся для США серьёзными последствиями, всю ответственность за которые несёт Вашингтон", — сказал он.
По словам китайского министра, КНР обратила внимание на заявление МИД России по данному поводу. Ван И также подчеркнул, что "торопливый визит" Пелоси стал серьёзным нарушением принципа "одного Китая", а также договорённостей Вашингтона и Пекина. Таким образом, продолжил он, Штаты посягнули на суверенитет и территориальную целостность Китая. Министр отметил, что попытки Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.
"Никто, никакая политическая сила, ни одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая", — добавил Ван И.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
Getty Images / Kent Nishimura / Los Angeles Times