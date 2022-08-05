"Вульгарная комедия": В Китае пообещали жёсткую реакцию на поездку Пелоси на Тайвань

Серьёзными последствиями для Америки обернётся поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене. Министр добавил, что действия Вашингтона являются вульгарной комедией.

"Разумеется, мы вынуждены жёстко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернётся для США серьёзными последствиями, всю ответственность за которые несёт Вашингтон", — сказал он.

По словам китайского министра, КНР обратила внимание на заявление МИД России по данному поводу. Ван И также подчеркнул, что "торопливый визит" Пелоси стал серьёзным нарушением принципа "одного Китая", а также договорённостей Вашингтона и Пекина. Таким образом, продолжил он, Штаты посягнули на суверенитет и территориальную целостность Китая. Министр отметил, что попытки Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.