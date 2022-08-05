В ДНР морпеха ВСУ могут приговорить к смертной казни за убийство заложницы

Украинский морпех Антон Байдраков обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в том числе убийстве заложницы, а также в попытке захвата власти в ДНР. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело, военнослужащего могут приговорить к смертной казни, пишет РИА "Новости".

"Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе — против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы", — говорится в сообщении Прокуратуры ДНР.

Байдраков обвиняется в совершении действий, которые направлены на насильственный захват и удержание власти в республике, в жестоком обращении с гражданскими, в незаконном лишении свободы человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и умышленном убийстве женщины. По данным следствия, морпех ВСУ против воли удерживал местную жительницу, а затем убил её, выстрелив из автоматического оружия. Согласно результатам судебного разбирательства, Байдракову могут назначить в качестве меры наказания смертную казнь.

Ранее суд заочно приговорил вступившего в "Азов"* россиянина к девяти годам колонии. Ему вменяют две статьи (наёмничество и публичные призывы к экстремизму).