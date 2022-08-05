Россиянина Винника доставили в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

Россиянин Александр Винник находится в США, где ему грозит до 50 лет заключения по обвинению в киберпреступлениях. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на семью Винника, он был доставлен из Греции в Бостон на частном самолёте, а затем перевезён на служебном борту в Сан-Франциско.

Напомним, что Александр Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года, это произошло по запросу спецслужб США. Россиянина обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В 2020 году его выдали Франции, где он был приговорён к пяти годам лишения свободы за отмывание средств. 28 июля этого года Винник попросил политического убежища в Греции, а накануне его греческий адвокат Зои Константопулу сообщила, что россиянин исчез после прибытия в Афины. Эту ситуацию юрист сравнила с похищением.