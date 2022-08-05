Лавров заявил о планах Запада использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытках использовать оборонное партнёрство США, Великобритании и Австралии — AUKUS — в целях продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление министр сделал в ходе пресс-конференции в Пномпене.

"Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают", — сказал он.

По словам министра, при этом используются милитаристские настроения, которые проявляются в современном Токио. Также к расширению инфраструктуры альянса и формированию логистических цепочек для нужды военной деятельности блока привлекают Новую Зеландию и Австралию, заметил глава МИД РФ.