НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 06:36

Лавров заявил о планах Запада использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытках использовать оборонное партнёрство США, Великобритании и Австралии — AUKUS — в целях продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление министр сделал в ходе пресс-конференции в Пномпене.

"Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Собственно, натовцы этого и не скрывают", — сказал он.

По словам министра, при этом используются милитаристские настроения, которые проявляются в современном Токио. Также к расширению инфраструктуры альянса и формированию логистических цепочек для нужды военной деятельности блока привлекают Новую Зеландию и Австралию, заметил глава МИД РФ.

Столтенберг заявил, что Европа в самом опасном положении со времён Второй мировой войны

Столтенберг заявил, что Европа в самом опасном положении со времён Второй мировой войны

Ранее Китай призвал Запад "очнуться ото сна" и перестать распоряжаться судьбой других стран. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин добавила, что Пекин больше не позволит унижать себя, как это было 100 лет назад.

Обложка ©

МИД России

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров