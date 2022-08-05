Лавров оценил планы Блинкена "поймать его за пуговицу" в Камбодже
Лавров не увидел заинтересованности Блинкена в контактах в Камбодже
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не был заинтересован в разговоре с ним в ходе совещаний глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.
"Наверное, [координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон] Кёрби забыл ему дать поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте", — сказал Лавров на пресс-конференции.
Лавров в гуще "изоляции": Захарова опубликовала запрещённые к показу в США фото с министерской встречи
Ранее ситуацию уже прокомментировали в российской делегации. Там сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречи в Камбодже со всеми, кто не прятался от него. Кроме того, российские представители отметили, что у главы МИД РФ целы не только пуговицы, но и молния.
Сайт Государственной думы