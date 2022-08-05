Лавров в гуще "изоляции": Захарова опубликовала запрещённые к показу в США фото с министерской встречи
Захарова показала сидящих "в двух метрах" друг от друга Блинкена и Лаврова в Камбодже
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что на министерской встрече Восточноазиатского саммита в Камбодже госсекретарь США Энтони Блинкен сидел неподалёку от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В телеграм-канале дипломат опубликовала фотографии с совещания.
"Блинкен сидит в двух метрах от Лаврова. Думаете, дотянется до пуговицы Сергея Викторовича?" — написала дипломат.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров на саммите АСЕАН в Камбодже. Фото © Telegram / Мария Захарова
Захарова добавила, что снимок с Лавровым и Блинкеном не стоит показывать Белому дому, иначе американские власти расстроятся, увидев российского министра в "гуще изоляции". Кроме того, Вашингтону необходимо прокомментировать, почему госсекретарь США не выполнил своё обещание и не схватил главу МИД РФ за пуговицы, добавила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее Мария Захарова посмеялась над идеей США ловить Сергея Лаврова за пуговицу. Официальный представитель МИД России предложила в дипакадемии РФ ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки".
Telegram / Мария Захарова