Лавров: Москва не видела предложений Пашиняна по миротворческой миссии в Карабахе
Россия пока не видела конкретных предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, я не могу сейчас гадать", — заявил Лавров на пресс-конференции в Камбодже.
При этом министр уточнил, что любая из сторон, которые достигли договорённости в ходе встречи президентов России и Азербайджана, а также армянского премьера, вправе предлагать дополнительные инициативы, однако Москва "пока их не видела".
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Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной. А также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. В МИД РФ выразили крайнюю озабоченность эскалацией в Нагорном Карабахе и призвали Армению и Азербайджан проявлять сдержанность.
VK / МИД России