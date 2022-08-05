Лавров: Москва не видела предложений Пашиняна по миротворческой миссии в Карабахе

Россия пока не видела конкретных предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, я не могу сейчас гадать", — заявил Лавров на пресс-конференции в Камбодже.