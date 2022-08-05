Блинкен назвал "вопиюще провокационной" реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань

Так Блинкен охарактеризовал реакцию Китая на министерской встрече в Камбодже, передаёт агентство слова неназванного западного чиновника. Госсекретарь уточнил, что учения Китая после визита Пелоси стали попыткой запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии. Вашингтон же стремится восстановить спокойствие и поддерживает союзников, добавил Блинкен.

Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.