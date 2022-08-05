Блинкен назвал "вопиюще провокационной" реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань
Реакция Пекина на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань стала "вопиюще провокационной". Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт агентство Reuters.
Так Блинкен охарактеризовал реакцию Китая на министерской встрече в Камбодже, передаёт агентство слова неназванного западного чиновника. Госсекретарь уточнил, что учения Китая после визита Пелоси стали попыткой запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии. Вашингтон же стремится восстановить спокойствие и поддерживает союзников, добавил Блинкен.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
Twitter / Secretary Antony Blinken