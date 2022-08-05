Россиянки к осени захотели новых вещей, мужчины решили избавиться от техники

"Юла", объявления "ВКонтакте" и аналитическое агентство ResearchMe решили выяснить, готовы ли россияне к осеннему обновлению гардероба. Они провели опрос, в котором задействовали свыше 1500 человек от 18 до 55 лет по всей стране.

Результаты показали, что около трети опрошенных — 30% — называют весну и осень самым удачным временем года для того, чтобы разобрать лишние вещи и освежить свой образ. И большая часть респондентов (82%) готовы приступить к обновлениям гардероба уже этой осенью. Пересмотреть, что хранится в шкафу, и распрощаться со старыми вещами серьёзно настроены 79% опрошенных. Это, как правило, женщины — на них приходится 89% положительных ответов. Четверть участников исследования хотели бы освободить дом от старой мебели, а каждый пятый — от ненужной техники и бесполезных подарков. И такие ответы уже чаще дают мужчины — 71% против 60% у женщин.

Респонденты в подавляющей массе (92%) планируют не просто выкинуть вещи, а дать им вторую жизнь: подарить знакомым, отдать на благотворительность либо продать. Поучаствовать в благотворительности женщины хотят чаще мужчин на 8%. А наиболее популярным способом продажи оказались сервисы бесплатных объявлений, этот способ рассматривают 72% респондентов, в основном женщины (84%). Чуть меньше четверти опрошенных планируют разместить объявления в соцсетях, а 17% хотели бы отдать вещи в секонд-хенды.

Выяснилось, что быстрее всего людям надоедает повседневная одежда, с ней хотел бы расстаться 61% опрашиваемых россиян. Ненужной зачастую становится домашняя одежда (47%) и обувь (39%). Реже всего респонденты выбрасывают и продают украшения (таких 7%) и аксессуары (4%), спортивную одежду (7%) и деловую (5%).

При этом респонденты подтверждают, что есть и такие категории вещей, которых в гардеробе не хватает. Каждый четвёртый отмечает сезонную и спортивную одежду (26% и 24% соответственно). Пятая часть нуждается в дополнительном базовом гардеробе (19%) и примерно такое же количество людей, напротив, хотели бы приобрести дорогие брендовые вещи. Каждый десятый разнообразил бы шкаф офисной одеждой, аксессуарами и украшениями.