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5 августа, 07:04

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, задержав сторонника "Правого сектора"

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии, который готовил сторонник запрещённой украинской организации "Правый сектор"* в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"В результате проведённых мероприятий в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ 1992 года рождения (приверженец неонацистской идеологии), вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор", — сказано в записи.

После совершения теракта злоумышленник планировал уехать на Украину. По адресу проживания задержанного, а также в оборудованном им тайнике было найдено два самодельных взрывных устройства мощностью около трёх килограммов в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата. Также силовики обнаружили переписку с активными участниками "Правого сектора", изобличающую его преступные намерения, и символику экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело, преступник дал признательные показания.

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ в Крыму помешала петербуржцу вступить в украинский нацбатальон. Мужчина намеревался участвовать в диверсионно-террористической деятельности против Российской армии и мирных граждан. Для этого он уволился с работы и прошёл ускоренный курс тактической и огневой подготовки.

* Деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Артур Лапсаков

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