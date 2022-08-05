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5 августа, 07:12

МИД Китая сделал представление послу Японии после заявления по Тайваню

Посла Японии Таруми Хидео вызвали в китайский МИД и вынесли представление из-за совместного заявления министров стран G7 по Тайваню. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По словам замминистра иностранных дел Китая Дэн Ли, Япония вместе с другими странами "Семёрки" в своём заявлении "смешала правильное и неправильное", серьёзно нарушив основные нормы международных отношений и принципы четырёх соглашений между Токио и Пекином.

"Это заявление посылает международному сообществу серьёзный ошибочный сигнал", добавил господин Дэн Ли.

Ранее главы МИД стран G7 выпустили коммюнике, в котором выразили озабоченность "угрожающими" действиями Китая, в частности проходящими у берегов Тайваня военными учениями, которые "могут привести к эскалации" конфликта. В ответ на это МИД КНР начал вызывать дипломатов стран "Семёрки" и сделал им соответствующие представления.

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Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

Обложка ©

Getty Images / VCG / VCG

Алексей Берковиц

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