МИД Китая сделал представление послу Японии после заявления по Тайваню

Посла Японии Таруми Хидео вызвали в китайский МИД и вынесли представление из-за совместного заявления министров стран G7 по Тайваню. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По словам замминистра иностранных дел Китая Дэн Ли, Япония вместе с другими странами "Семёрки" в своём заявлении "смешала правильное и неправильное", серьёзно нарушив основные нормы международных отношений и принципы четырёх соглашений между Токио и Пекином.

"Это заявление посылает международному сообществу серьёзный ошибочный сигнал", — добавил господин Дэн Ли.

Ранее главы МИД стран G7 выпустили коммюнике, в котором выразили озабоченность "угрожающими" действиями Китая, в частности проходящими у берегов Тайваня военными учениями, которые "могут привести к эскалации" конфликта. В ответ на это МИД КНР начал вызывать дипломатов стран "Семёрки" и сделал им соответствующие представления.