Минсельхоз может запретить импорт семян из недружественных стран

Минсельхоз призвал региональные органы агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету импорта семян из недружественных стран. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, замглавы министерства Оксана Лут на совещании заявила, что семена — "базовая позиция" в АПК при возможном введении РФ ответных санкций, добавив, что Россельхознадзор уже начал запрещать поставки. Таким образом, с 6 июля был ограничен импорт семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe. В комментарии Россельхознадзора "Коммерсанту" отмечается, что в них были обнаружены болезни и что французские фирмы не обеспечили фитосанитарную безопасность продукции.

В материале издания уточняется, что до 97% семян сахарной свёклы импортируется из-за рубежа, подсолнечника — до 77%, кукурузы — до 50%, а картофеля — до 30% — и заменить их одномоментно российской продукцией будет практически невозможно.

По данным источника, в одном из агрохолдингов для полного замещения импортных семян свёклы, кукурузы и подсолнечника необходимо до трёх лет. Сейчас же отказ от них приведёт к снижению урожайности и качества посевов, подчеркнул директор "Совэкона" Андрей Сизов.