Микробизнес России не хочет переходить на новое налогообложение

Микрокомпании России сообщили, что не готовы пользоваться новой упрощённой системой налогообложения, которая освобождает от отчётности и страховых взносов. Такие результаты показал опрос сервиса "Актион бухгалтерия", результаты приводит РБК.

В исследовании приняли участие более 400 отечественных микропредприятий, и 97% из них отказались работать по новой системе. Так, 39% респондентов утверждают, что она не будет выгодна из-за высоких ставок налога, а 47% уверены, что не подходят под заявленные критерии системы, например по доходам и числу сотрудников. Примерно каждый восьмой предприниматель назвал собственные причины отказа, в том числе высказав желание подождать и понаблюдать за работой новой системы.

"Так как налог будут рассчитывать налоговые инспекторы на основании информации, которую им передаст банк, у бухгалтеров есть сомнения, что этот тандем будет работать без ошибок", — оценила результаты опроса эксперт "Актион бухгалтерия" Зинаида Албантова.