Микробизнес России не хочет переходить на новое налогообложение
РБК: 97% микрокомпаний России не готовы переходить на новое упрощённое налогообложение
Микрокомпании России сообщили, что не готовы пользоваться новой упрощённой системой налогообложения, которая освобождает от отчётности и страховых взносов. Такие результаты показал опрос сервиса "Актион бухгалтерия", результаты приводит РБК.
В исследовании приняли участие более 400 отечественных микропредприятий, и 97% из них отказались работать по новой системе. Так, 39% респондентов утверждают, что она не будет выгодна из-за высоких ставок налога, а 47% уверены, что не подходят под заявленные критерии системы, например по доходам и числу сотрудников. Примерно каждый восьмой предприниматель назвал собственные причины отказа, в том числе высказав желание подождать и понаблюдать за работой новой системы.
"Так как налог будут рассчитывать налоговые инспекторы на основании информации, которую им передаст банк, у бухгалтеров есть сомнения, что этот тандем будет работать без ошибок", — оценила результаты опроса эксперт "Актион бухгалтерия" Зинаида Албантова.
Лайф напоминает, что новая экспериментальная система налогообложения АУСН начала действовать в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области с 1 июля. Тестировать её будут до 2028 года. Участникам не нужно готовить и подавать налоговые декларации, ведь платежи будут рассчитываться автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по банковским счетам.
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