Песков назвал Францию недружественным государством

Франция сегодня не является дружественной страной для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях двух государств.

"Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые она предпринимает в отношении нашей страны", — отметил представитель Кремля.