Песков назвал Францию недружественным государством
Франция сегодня не является дружественной страной для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях двух государств.
"Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые она предпринимает в отношении нашей страны", — отметил представитель Кремля.
Напомним, официально в список недружественных стран, который формирует Правительство РФ, входят все страны ЕС, США, Великобритания, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория и другие.
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ТАСС / Пётр Ковалёв