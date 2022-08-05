Всё в огне и нулевая видимость: Спасатели в ХМАО угодили в эпицентр лесного пожара
Пожарные попали в эпицентр лесного возгорания у трассы в ХМАО
Сотрудники пожарной охраны города Нягани попали в эпицентр лесного пожара у трассы Нягань – Талинка. Видео опубликовано в паблике "Типичная Нягань" в соцсети "ВКонтакте".
Пожарные в ХМАО попали в эпицентр лесного возгорания у трассы. Видео © VK / "Типичная Нягань"
"Ребята пожарной охраны города Нягани, участвующие в тушении лесного пожара на шестнадцатом километре [автодороги] Нягань – Талинка, попали вот в такую ситуацию, все живы", — сказано в сообщении.
В главке МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредили, что в населённых пунктах Югры может наблюдаться дымка от пожаров. На сегодняшний день в округе действует 54 возгорания, для их тушения, указали в ведомстве, привлечено 1075 человек, в том числе 113 от МЧС.
"Непосредственно в тушении задействовано 40 единиц специальной техники, а также 22 воздушных судна, в том числе два вертолёта с водосливными устройствами. Применяется тяжёлая техника для прокладки минерализованных полос, пожарные автомобили, а также болотоходы для доставки личного состава к труднодоступным очагам", — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что угрозы перехода огня на населённые пункты нет, однако может наблюдаться дым. При его появлении органами местного самоуправления совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются замеры допустимых концентраций вредных веществ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин держит на контроле пожары и паводки в стране, получая свежие данные каждый день. Представитель Кремля подчеркнул, что в этом году для борьбы с пожарами применяются новые подходы, эффективность которых ещё только предстоит проанализировать.