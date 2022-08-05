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5 августа, 09:15

Суд Уфы отказался передавать в Петербург дело против Шевчука

Советский районный суд Уфы отказал в направлении дела против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука для рассмотрения в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента из зала суда.

"Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Юрия Юлиановича Шевчука о передаче дела в Дзержинский суд Санкт-Петербурга", — сказала судья, отметив, что музыкант может участвовать в заседании в онлайн-формате — по видеосвязи.

Суд отложили на 16 августа.

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Как уже писал Лайф, на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ. Во время выступления в Уфе перед восемью тысячами зрителей музыкант высказался против спецоперации на Украине. Позже суд в Петербурге вернул полиции материалы дела против Шевчука для устранения недостатков. Однако 15 июля суд вновь зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении музыканта.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Варвара Романова

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