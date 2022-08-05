В России прогнозируют возможный рост безработицы осенью

Минэкономразвития опасается роста безработицы в осенние месяцы по сравнению с текущими показателями. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании по поддержке экономики, которое проходит в пятницу в Екатеринбурге. При этом ситуацию на российском рынке труда он назвал контролируемой.

"У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдём от этих рекордно низких значений", — отметил он.

Решетников отметил, что на поддержку предприятий в текущей ситуации выделен достаточно большой объём средств, да и сами работодатели заинтересованы в том, чтобы поддержать рабочие места и сохранить занятость в полном объёме.