В России прогнозируют возможный рост безработицы осенью
Глава Минэкономразвития Решетников ожидает роста безработицы этой осенью
Минэкономразвития опасается роста безработицы в осенние месяцы по сравнению с текущими показателями. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании по поддержке экономики, которое проходит в пятницу в Екатеринбурге. При этом ситуацию на российском рынке труда он назвал контролируемой.
"У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдём от этих рекордно низких значений", — отметил он.
Решетников отметил, что на поддержку предприятий в текущей ситуации выделен достаточно большой объём средств, да и сами работодатели заинтересованы в том, чтобы поддержать рабочие места и сохранить занятость в полном объёме.
Ранее Лайф сообщал, что москвичам упростили процесс получения пособия по безработице. В частности, они теперь смогут получать социальные выплаты и пособия на карту "Мир". Кстати, показатель безработицы в Московской области по итогам шести месяцев составил только 0,6%, что сказывается на привлекательности региона для новых жителей.