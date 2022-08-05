Новошахтинский НПЗ полностью возобновил работу после атаки беспилотников

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НПЗ) в Ростовской области, который в июне подвергся атаке двух беспилотников, полностью возобновил работу. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

После инцидента, по его словам, завод не прекращал работу, продолжая выпускать продукцию на одной из двух своих установок. Сегодня же предприятие после проведения восстановительных и наладочных работ полностью возобновило деятельность. И, соответственно, теперь НПЗ функционирует в штатном режиме.