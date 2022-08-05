Новошахтинский НПЗ полностью возобновил работу после атаки беспилотников
Новошахтинский завод нефтепродуктов (НПЗ) в Ростовской области, который в июне подвергся атаке двух беспилотников, полностью возобновил работу. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.
После инцидента, по его словам, завод не прекращал работу, продолжая выпускать продукцию на одной из двух своих установок. Сегодня же предприятие после проведения восстановительных и наладочных работ полностью возобновило деятельность. И, соответственно, теперь НПЗ функционирует в штатном режиме.
Напомним, что 22 июня на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области произошёл пожар в результате атаки двух беспилотников, которые прибыли со стороны западной границы. Лайф публиковал видео пожара. Позже глава Ростовской области Василий Голубев подтвердил обнаружение двух дронов. Также стало известно, что спутник США Worldview снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки дронов-камикадзе.