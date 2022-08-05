Волонтёры ЕР в очередной раз доставили продукты и лекарства жителям Херсонской области
Волонтёры "Единой России" в очередной раз доставили гуманитарную помощь жителям сёл Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.
"Единая Россия" доставила продукты и лекарства ещё 1000 жителей сёл Херсонской области", — говорится в сообщении.
Так, помощь поступила в Богдановку и Костогрызово Каховского района, а ещё в посёлок городского типа Строгановка Чаплинского района. Волонтёры ЕР привезли беременным женщинам наборы для новорождённых. Заместитель руководителя фракции, ответственный за гуммиссию партии в Херсонской области, Игорь Кастюкевич рассказал, что у местных жителей выясняются подробности по медикаментам, плановым операциям или медицинским обследованиям. Также есть много вопросов, касающихся нового учебного года. Кроме того, как отметил Кастюкевич, главы или старосты есть не во всех населённых пунктах, а это осложняет процесс оформления и получения различных выплат и пособий.
"Жители собирают списки нуждающихся, передают нам, а мы — районным и региональным властям. Договариваемся при этом с людьми, чтобы они давали обратную связь, пошли выплаты или нет", — добавил он.
Более тысячи продуктовых наборов жители Херсонской области получили 1 августа от "Единой России". Гуманитарная помощь поступила в посёлки Александровка, Зелёное, Ивановка, Красная Поляна, Кучерявовладимировка, Мирное и Таврия.
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