Волонтёры ЕР в очередной раз доставили продукты и лекарства жителям Херсонской области

Так, помощь поступила в Богдановку и Костогрызово Каховского района, а ещё в посёлок городского типа Строгановка Чаплинского района. Волонтёры ЕР привезли беременным женщинам наборы для новорождённых. Заместитель руководителя фракции, ответственный за гуммиссию партии в Херсонской области, Игорь Кастюкевич рассказал, что у местных жителей выясняются подробности по медикаментам, плановым операциям или медицинским обследованиям. Также есть много вопросов, касающихся нового учебного года. Кроме того, как отметил Кастюкевич, главы или старосты есть не во всех населённых пунктах, а это осложняет процесс оформления и получения различных выплат и пособий.