Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией

Власти Китая готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне напряжённости в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене. Он подчеркнул, что Москва неизменно придерживается принципа "одного Китая" и выступает против "любых посягательств на суверенитет" Поднебесной.

"В свою очередь, Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли ещё более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права", — подчеркнул китайский министр.