Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией
Глава МИД Ван И: КНР готова укреплять отношения с РФ после визита Пелоси на Тайвань
Власти Китая готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне напряжённости в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене. Он подчеркнул, что Москва неизменно придерживается принципа "одного Китая" и выступает против "любых посягательств на суверенитет" Поднебесной.
"В свою очередь, Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли ещё более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права", — подчеркнул китайский министр.
Ван И уточнил, что позиция Москвы по Тайваню указывает на "высокий уровень китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнёрства" и на поддержку, которую страны оказывают друг другу на международной арене. Министр также подчеркнул, что РФ и КНР "вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире".
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
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