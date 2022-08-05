Российский флаг подняли в городе Пологи Запорожской области
Российский триколор над городом Пологи в Запорожской области. Обложка © Telegram-канал Правительства Пензенской области
В городе Пологи в Запорожской области подняли российский флаг. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пензенской области в телеграм-канале.
"Российский триколор подняли над городом Пологи. <...> Государственную символику РФ привезли сюда по поручению губернатора Олега Мельниченко", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что российский флаг в скором времени также появится и в других населённых пунктах Пологовского района, над которым взяла шефство Пензенская область.
Ранее флаг РФ подняли в центре Токмака в Запорожской области. Пензенский губернатор Олег Мельниченко пообещал, что триколор появится в том числе на зданиях культурных и образовательных учреждений Пологовского района.