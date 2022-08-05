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5 августа, 08:31

Российский флаг подняли в городе Пологи Запорожской области

<p>Российский триколор над городом Пологи в Запорожской области. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/penzregru/4051" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительства</a> <a href="https://t.me/penzregru/4051" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пензенской области </a></p>

Российский триколор над городом Пологи в Запорожской области. Обложка © Telegram-канал Правительства Пензенской области

В городе Пологи в Запорожской области подняли российский флаг. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пензенской области в телеграм-канале.

"Российский триколор подняли над городом Пологи. <...> Государственную символику РФ привезли сюда по поручению губернатора Олега Мельниченко", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российский флаг в скором времени также появится и в других населённых пунктах Пологовского района, над которым взяла шефство Пензенская область.

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Ранее флаг РФ подняли в центре Токмака в Запорожской области. Пензенский губернатор Олег Мельниченко пообещал, что триколор появится в том числе на зданиях культурных и образовательных учреждений Пологовского района.

Светлана Оперук

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