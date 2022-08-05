Российский флаг подняли в городе Пологи Запорожской области

В городе Пологи в Запорожской области подняли российский флаг. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пензенской области в телеграм-канале.

"Российский триколор подняли над городом Пологи. <...> Государственную символику РФ привезли сюда по поручению губернатора Олега Мельниченко", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российский флаг в скором времени также появится и в других населённых пунктах Пологовского района, над которым взяла шефство Пензенская область.