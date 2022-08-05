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5 августа, 08:23

В Индии впервые оспой обезьян заболела женщина

Indian Express: В Индии выявили первый случай заболевания оспой обезьян у женщины

Первый случай заражения женщины оспой обезьян зафиксирован в Индии. Об этом сообщила газета Indian Express.

"Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырёх. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины", — указывается в материале.

Оспа обезьян в США объявлена чрезвычайной ситуацией

Оспа обезьян в США объявлена чрезвычайной ситуацией

Ранее в Германии оспу обезьян впервые выявили у подростков. По данным Института Роберта Коха, они заразились в начале июля в Штутгарте и Эрфурте.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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